Ян Облак: «Не думаю о «Золотом мяче». Пусть этим займутся журналисты»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился своим мнением о возобновлении сезона чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

«Я провел много матчей за «Атлетико». В каких-то я действовал лучше, в каких-то — хуже. Игра с «Ливерпулем» стала одной из самых важных в карьере. При этом я не думаю о «Золотом мяче». Моя задача — тренироваться, играть и становиться лучше. Пусть об остальном думают журналисты.

Для меня сейчас нет ничего важнее попадания в Лигу чемпионов. Нынешний сезон очень необычный. Еще месяц назад были сомнения насчет продолжения сезона, а сейчас мы уже тренируемся вместе. Нам нужно занять как можно более высокую позицию в таблице чемпионата Испании и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы сможем ее выиграть", — приводит слова Облака Cope.

В сезоне-2019/20 27-летний Облак провел 37 матчей за мадридцев и пропустил 30 голов.