Ян Облак: «Месси меняет представление о футболе»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак в своем Twitter прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«На протяжении всего времени, что я играю, Месси меняет представление о футболе. Ла лига без него была бы совсем другой. У меня было бы больше сухих матчей. Он вдохновляет всех на улучшение их игры. И теперь отправляется за новой мечтой», — написал Облак.

For as long as I've been playing, #Messi has been redefining football. If it wasn't for him, @LaLiga would be a very different place. I'd have a few more clean sheets for a start. He inspires everyone to raise their game. Here's to his next dream. #NeverDreamAlone @budfootball pic.twitter.com/kipCoIFtFy — Jan Oblak (@oblakjan) August 10, 2021

Ранее в аккаунте «ПСЖ» в Twitter появился ролик, намекающий на скорое официальное объявление трансфера 34-летнего Месси в парижский клуб.