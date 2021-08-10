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Ян Облак: «Месси меняет представление о футболе»

19:08
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак в своем Twitter прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«На протяжении всего времени, что я играю, Месси меняет представление о футболе. Ла лига без него была бы совсем другой. У меня было бы больше сухих матчей. Он вдохновляет всех на улучшение их игры. И теперь отправляется за новой мечтой», — написал Облак.

Ранее в аккаунте «ПСЖ» в Twitter появился ролик, намекающий на скорое официальное объявление трансфера 34-летнего Месси в парижский клуб.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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