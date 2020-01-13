Ян Облак: «Атлетико» не хватило удачи, чтобы победить»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Реала» в финальном матче Суперкубка Испании. «Сливочные» оказались сильнее в серии пенальти.

— Мы провели очень целостную игру, возможно могли бы победить в основное время, — приводятся слова голкипера в Twitter журналиста Дермота Корригана. — Но в итоге пенальти, лотерея. Вы изучаете пенальти и готовитесь как можете, но игрок решает, что делать. Это лотерея, нам не хватило удачи, чтобы победить.