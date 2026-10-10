Диоманде забил дебютный гол за «Реал»

Полузащитник «Реала» Ян Диоманде отметился дебютным голом за мадридцев.

На 62-й минуте 19-летний ивуариец открыл счет в матче против «Вильярреала» в 8-м туре испанской Ла лиги.

Ранее Диоманде не забил ни одного гола в 8 матчах во всех турнирах. В летнее трансферное окно вингер перешел в «Реал» из «Лейпцига» за 125 миллионов евро.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.

10 октября, 22:00. Бернабеу (Мадрид)

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