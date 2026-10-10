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Ян Диоманде забил Вильярреалу в 8 туре Ла лиги дебютный гол за Реал

Диоманде забил дебютный гол за «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Ян Диоманде отметился дебютным голом за мадридцев.

На 62-й минуте 19-летний ивуариец открыл счет в матче против «Вильярреала» в 8-м туре испанской Ла лиги.

Ранее Диоманде не забил ни одного гола в 8 матчах во всех турнирах. В летнее трансферное окно вингер перешел в «Реал» из «Лейпцига» за 125 миллионов евро.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.
10 октября, 22:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:0
Вильярреал

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ФК Вильярреал
ФК Реал
Ян Диоманде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 8 0 0 34-7 24
2
 Атлетико 8 6 1 1 18-8 19
3
 Бетис 8 6 1 1 14-9 19
4
 Реал 8 6 0 2 19-8 18
5
 Севилья 8 4 2 2 13-12 14
6
 Реал Сосьедад 8 4 1 3 12-15 13
7
 Алавес 8 3 2 3 12-8 11
8
 Депортиво 8 2 4 2 12-11 10
9
 Сельта 8 1 5 2 8-6 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Вильярреал 8 2 2 4 13-13 8
12
 Эспаньол 8 2 2 4 11-11 8
13
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
14
 Хетафе 8 2 2 4 4-10 8
15
 Расинг 8 2 2 4 13-23 8
16
 Осасуна 8 2 2 4 8-18 8
17
 Леванте 7 1 3 3 11-15 6
18
 Эльче 8 1 3 4 11-17 6
19
 Валенсия 8 1 2 5 6-15 5
20
 Малага 8 0 4 4 4-13 4
Результаты / календарь
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38 тур
9.10 22:00 Малага – Эспаньол 1 : 1
10.10 15:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
10.10 17:15 Алавес – Атлетико 1 : 2
10.10 19:30 Барселона – Хетафе 3 : 0
10.10 22:00 Реал – Вильярреал 1 : 0
11.10 15:00 Эльче – Сельта 0 : 0
11.10 17:15 Реал Сосьедад – Депортиво 3 : 2
11.10 19:30 Бетис – Осасуна 5 : 2
11.10 22:00 Расинг – Валенсия 2 : 2
12.10 22:00 Леванте – Севилья 3 : 3
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Яссир Забири
Яссир Забири

Расинг

 7
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 5
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 6 1 2
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