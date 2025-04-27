Ямаль завоевал четвертый трофей в карьере

Ламин Ямаль, вингер «Барселоны», завоевал четвертый трофей в карьере после победы в финале Кубка Испании над «Реалом». В этом матче он отдал две результативные передачи.

Кроме трофея Кубка Испании, у игрока есть награды за победы в чемпионате Европы 2024 года, в Суперкубке Испании и в чемпионате Испании сезона-2022/23.

На момент победы в Кубке Испании возраст игрока составлял 17 лет и 287 дней.

Следующий матч «Барселона» проведет 30 апреля против «Интера» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Игра состоится в Барселоне.