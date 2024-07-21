Ямаль стал самым подорожавшим игроком по итогам Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль после Евро-2024 подорожал на 30 миллионов евро.

17-летний испанец стал самым подорожавшим футболистом по итогам чемпионата Европы в Германии. Сейчас его стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей в составе национальной команды, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Также он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.