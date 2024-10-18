Ямаль стал самым дорогим игроком U18 в истории по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt назвал полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля самым дорогим игроком младше 19 лет в истории футбола.

Стоимость 17-летнего испанца оценивается в 150 миллионов евро. Ранее рекордсменом был форвард «Реала» Килиан Мбаппе, тогда выступавший за «ПСЖ», которого в 18 лет оценивали в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Ямаль провел 11 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.