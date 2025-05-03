Футбол
3 мая, 09:10

Ямаль стал причиной напряженной атмосферы в раздевалке «Барселоны»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Reuters

В раздевалке «Барселоны» сложилась непростая ситуация, связанная с 17-летним вингером Ламином Ямалем, сообщает El Nacional.

Когда Ямаль достигнет 18 лет летом этого года, в силу вступит его согласованный и нотариально утвержденный профессиональный контракт с клубом. Сейчас футболист играет по предварительному юношескому трудовому соглашению и получает 3 миллиона евро в год.

После совершеннолетия его зарплата будет пересмотрена и установлена в соответствии с достигнутыми результатами. Ожидается, что Ямаль станет самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» с зарплатой от 35 миллионов до 40 миллионов евро в год, что превысит зарплату нынешнего лидера по окладам в клубе — Роберта Левандовского.

Некоторые футболисты «Барселоны», особенно ветераны команды, обеспокоены ситуацией с Ламином Ямалем. Они считают, что высокая зарплата молодого игрока нарушит иерархический и зарплатный баланс в команде, и сомневаются, оправдано ли такое привилегированное отношение к нему.

Однако есть и те, кто признает огромный талант Ламина Ямаля и видит в нем ключевую фигуру для будущего проекта каталонского клуба.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль провел 49 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 24 результативные передачи.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • serkonol

    абсолютно согласен!!! проработал не в одном коллективе, застал совок и уравниловку, хотя премии различались. ну а потом после развала, бонусная система действительно творила чудеса.

    03.05.2025

  • Berkut-7

    Это так не работает, футбол это коллективная игра, каждый футболист считает себя важным, остальные футбоилсты просто могут отвергнуть Ямаля, со словами ну раз он получает по 40 лямов, вот пусть и играет за всю команду, и в обороне отрабатывает и сам себе пасует и сам забивает голы, а мы посмотрим, его просто будут игнорировать на поле другие игроки , создав ему изоляцию и когда у него упадёт результативность, они скажут , что без них Ямаль никто, так с хрена ли ему такие бабки платяться ,а нам нет, либо повышайте и нам оклады либо пусть Ямаль и дальше один играет, если он настолко важнее других игроков в команде...Педри, ХАви, КУбарси , оин не считают себя хуже Ямаля настолько, чтобы им платили по 8-10 миллионов, а ЯМалю по 35-40 лямов , это болельщики живущие вне коллектива Барселоны могут рассуждать , что ЯМаль крутой и весь такой звездный и заслуживает любых денег, но внутри коллектива совсем другие правила работают .

    03.05.2025

  • Berkut-7

    Я проработал не в одном коллективе и и я тебе так скажу , даже разница в зарплате в 10% уже вызывает проблемы, люди начинают задавать вопросы , почему мы делаем одну и ту же работу но у меня оклад 40 тысяч а у другого 45 тысяч , людей в последнюю очередь интересует кто там и насколько важен , каждый работник считает свою работу важной , поэтмоу оклады должны быть усредненны , а все дополнительные доходы работнику лучше всего выплачивать через премии , тогда это вызывает поменьше напряжённости , то есть к премиям и бонусам люди менее ревностно относятся, но вот разница в окладах это фундаментальынй вопрос , поэтому футболисты в команде должны получать более -менее равные зарплаты , не должно быть разрыва в 5-10 раз, чтобы одни получали по 1 ому миллиону , а кому-то платили 6 или 10 миллионов , исторяи в Зените очень показательна была , когда костяк взбунтовался из-за того, что Халку слишком огромную зарплату платили на фоне остальных.

    03.05.2025

  • serkonol

    !!!

    03.05.2025

  • serkonol

    статья провакационная, контракт ещё не подписан. да и лапорта с головой дружит.

    03.05.2025

  • Упёртый русский

    Педри - нулёвка по сравнению с Ямалем уже сегодня, что есть - то есть. Рафинья чуть лучше Педри, но так, чуть-чуть. Про Левандовски вообще молчу. Если они этого не понимают - это их проблемы...

    03.05.2025

  • serkonol

    ерунда! есть понятие кпд, доходность и т.д.

    03.05.2025

  • serkonol

    пример завода крайне неудачный. мастер высшего разряда. а если 18-ти летний значительно мастеровитее мастера. значит нужно вводить понятие наивысшего разряда. нет смысла сейчас это обсуждать. когда ямаль подпишет новый контракт и прочитаем условия, тогда и пообсуждаем)

    03.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    Однако есть и те, кто признает огромный талант Ламина Ямаля и видит в нем ключевую фигуру для будущего проекта каталонского клуба. ======================================================== да без него Барса ничто

    03.05.2025

  • spartsmen

    а что не так с ямалем? через пару лет можно будет ставить на одну доску с месси. левандовски, конечно, хорош, но его голы приходят от таких, как месси и ямаль.

    03.05.2025

  • Ратель

    Флик сделает из него человека. И проследит, чтоб моча в голову не била. Но вообще, похоже на отчаянные мадридистские вбросы.

    03.05.2025

  • Dim711

    Вообще не та ситуация. Почему помощник? Ямаль лучше любого из состава.

    03.05.2025

  • hottie

    Ну если положат даже не под 40, а хотя бы 25-30, то это и так уже будет слишком дохрена даже с учетом всех заслуг Ямаля.

    03.05.2025

  • Soliton Оренбург

    Ну пусть играют как он, тогда и будут получать как он))) Пенсионеры на ровном месте высосали проблему из пальца

    03.05.2025

  • Ботокс007

    Пригласите в команду Денисова. Он разрулит ситуацию.

    03.05.2025

  • КирпичИнвест

    У Барсы куча спонсоров, которые платят за свой логотип на футболках. Суммы - несколько десятков миллионов в год. Например, место на рукаве в 2022 г. оценивалось в 9-20 млн евро в год. Пусть кто-то из них (или несколько) уменьшат выплату на 20-30 млн. и заключат индивидуальные контракты с Ямалем на ту же сумму. И овцы целы, и волки сыты. Это, как вариант. Наверняка, можно придумать что-то похожее.

    03.05.2025

  • инок

    Дайте парню спокойно развиваться. Никто не знает, что будет в будущем. Давайте наслаждаться игрой Ямаля сейчас...

    03.05.2025

  • Berkut-7

    Представь ситуацию Педри одни из лучших игроков мира, получает 10 миллионов , а Ямалю будут платить 40 лямов, ты думаешь Педри не будет реагировать? Думаешь ПЕдри свой труд оценивает меньше , чем у Ямаля? А РАфинья? он не захочет что ли получать 25-30 , а то и больше? ОН себя не на помойке нашёл, бьёт рекорды, хорошо играет, придёт и скажет-"Эй босс, мои бабки где? я не хуже малого играю, а получаю на 30 лямов меньше, иди и сам играй тогда " и это будет просто цепная реакция по всей команде.

    03.05.2025

  • Berkut-7

    Это так не работает в жизнив при коллективнйо работе ,в теории да, но не на практике , если в колелктиве существует разрыв в оплате это будет конец , либо всем надо будет поднимать зарплату, либо опускать зарплату тому у кого она завышена.

    03.05.2025

  • Berkut-7

    Они считают, что высокая зарплата молодого игрока нарушит иерархический и зарплатный баланс в команде, и сомневаются, оправдано ли такое привилегированное отношение к нему---- ну или можно одним словом описать ситуацию ,зависть ...человеческая натура такова , что любой человек считает свою работу очень важной , даже лифтёр в доме ощущает себя королём в этом доме, ведь без него никто в квартиры не попадёт , соответсвенно когда люди делающие примерно одну и ту же работу но имеют колосальный разрыв в зарплате , начинают высказывать недовольство , по типу -" А какого хрена?!" если им платят меньше, чем другому...представим на заводе , мастеру высшего разряда платят 60 тысяч рублей , а его молодому помошнику в день 18 летия начнут платить 600 тысяч рублей , мастер не оценит такую ситуацию положительно.

    03.05.2025

  • Упёртый русский

    Бред какой-то! Выходи на поле, играй и забивай, как Ямаль и после этого иди в кассу. Какая разница, сколько ему лет? Самое главное, как играет, за это и платят всем этим парням!

    03.05.2025

