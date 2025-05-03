Ямаль стал причиной напряженной атмосферы в раздевалке «Барселоны»

В раздевалке «Барселоны» сложилась непростая ситуация, связанная с 17-летним вингером Ламином Ямалем, сообщает El Nacional.

Когда Ямаль достигнет 18 лет летом этого года, в силу вступит его согласованный и нотариально утвержденный профессиональный контракт с клубом. Сейчас футболист играет по предварительному юношескому трудовому соглашению и получает 3 миллиона евро в год.

После совершеннолетия его зарплата будет пересмотрена и установлена в соответствии с достигнутыми результатами. Ожидается, что Ямаль станет самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» с зарплатой от 35 миллионов до 40 миллионов евро в год, что превысит зарплату нынешнего лидера по окладам в клубе — Роберта Левандовского.

Некоторые футболисты «Барселоны», особенно ветераны команды, обеспокоены ситуацией с Ламином Ямалем. Они считают, что высокая зарплата молодого игрока нарушит иерархический и зарплатный баланс в команде, и сомневаются, оправдано ли такое привилегированное отношение к нему.

Однако есть и те, кто признает огромный талант Ламина Ямаля и видит в нем ключевую фигуру для будущего проекта каталонского клуба.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль провел 49 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 24 результативные передачи.