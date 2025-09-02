Ямаль: «Интерес «Челси» к Фермину? Мы шутили об этом. Он счастлив в «Барсе». Никто не хочет уходить»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал интерес «Челси» к хавбеку каталонцев Фермину Лопесу.

«Мы с Фермином шутили о переезде в Англию. Он счастлив в «Барселоне». Никто не хочет уходить. Мы спросили его о предложении, но он сказал, что не планирует уходить», — цитирует Ямаля TVE.

В сезоне-2024/25 Лопес провел 46 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.