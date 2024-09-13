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Сегодня, 08:50

Ямаль рассказал, что его мама не дает завести дома осьминога

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о необычном питомце, которого хочет завести дома.

«Я хочу купить осьминога, я уже думал об аквариуме, но мама говорит, что это невозможно. В 13 лет она сказала мне, что купит в 18, а теперь говорит, что в 21 год», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В этом сезоне 17-летний Ямаль сыграл в 4 матчах в ла лиге, забил гол и сделал 4 голевые передачи.

Ламин Ямаль
ФК Барселона
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8
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