Ямаль рассказал, что его мама не дает завести дома осьминога

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о необычном питомце, которого хочет завести дома.

«Я хочу купить осьминога, я уже думал об аквариуме, но мама говорит, что это невозможно. В 13 лет она сказала мне, что купит в 18, а теперь говорит, что в 21 год», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В этом сезоне 17-летний Ямаль сыграл в 4 матчах в ла лиге, забил гол и сделал 4 голевые передачи.