Ямаль пропустит около месяца из-за травмы
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пропустит 3-4 недели в связи с травмой. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.
Испанец получил повреждение после удара по правой лодыжке во время игры 17-го тура ла лиги с «Леганесом» (0:1) в воскресенье, 15 декабря. Обследование показало, что игрок выбыл на срок около месяца.
В текущем сезоне 17-летний форвард провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 11 голевых передач. По итогам 2024 года Ямаль был удостоен награды Golden Boy как лучший молодой игрок мира.
Источник: ФК Барселона
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16
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|1.11
|23:00
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Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
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|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
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|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
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|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
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|
Вильярреал – Р. Вальекано
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|3.01
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Барселона
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Рафинья
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Ведат Муричи
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|1
|
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