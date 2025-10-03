Ямаль пропустит 2-3 недели из-за боли в области паха

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль пропустит около 2-3 недель из-за возобновившихся болей в области паха, сообщает пресс-служба каталонцев.

18-летний футболист снова начал испытывать боль после матча с «ПСЖ» (1:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Ожидается, что Ямаль пропустит матч «Барселоны» с «Севильей» в 8-м туре испанской ла лиги. Также он может не сыграть за сборную Испании с Грузией и Болгарией в отборе ЧМ-2026.