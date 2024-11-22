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Сегодня, 09:53

Ямаль продлит контракт с «Барселоной» на шесть лет

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Barca Universal.

По сведениям источника, соглашение с 17-летним испанцем будет продлено на 6 лет, когда ему исполнится 18. Сумма отступных составит один миллиард евро.

В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 16 матчей в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Текущее соглашение с каталонцами рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ламин Ямаль
ФК Барселона
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Реал Сосьедад» разгромил «Хов Эспаньол» в первом раунде Кубка Испании
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
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 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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9.11 23:00
Леганес – Севилья
 1 : 0
10.11 16:00
Бетис – Сельта
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10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
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