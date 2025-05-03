Ямаль признан лучшим игроком апреля по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших игроков по итогам апреля.

Первое место занял вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. В минувшем месяце 17-летний футболист провел девять матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

На второй позиции в рейтинге IFFHS расположился партнер Ямаля по команде Рафинья. Третья строчка у Усмана Дембеле из «ПСЖ».