Ямаль признан лучшим игроком апреля по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших игроков по итогам апреля.
Первое место занял вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. В минувшем месяце 17-летний футболист провел девять матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
На второй позиции в рейтинге IFFHS расположился партнер Ямаля по команде Рафинья. Третья строчка у Усмана Дембеле из «ПСЖ».
Новости