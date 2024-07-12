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Ямаль: «Моя семья не публиковала фото с Месси, поскольку мы не хотели сравнений»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как относится к сравнениям с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Никто не возражает, когда его сравнивают с величайшим игроком в истории. Но это отвлекает, потому что ты никогда не станешь таким, как он», — приводит Jijantes FC слова Ямаля.

Также он прокомментировал опубликованную его отцом Муниром Насрауи фотографию, на которой пятимесячного Ямаля купает Месси.

«На тот момент я, понятно, ничего не осознавал. Мой отец хранил это фото, и мы никогда не публиковали его, поскольку не хотели сравнений, которые никогда не идут на пользу», — добавил испанец.

16-летний Ямаль является воспитанником академии «Барселоны». За основу каталонской команды он начал играть в 2023 году. На счету полузащитника 51 матч в составе «Барсы», в которых он отметился 7 голами и 10 результативными передачами.

За сборную Испании футболист выступает с сентября 2023-го. В 11 играх за национальную команду своей страны полузащитник забил 3 мяча, один из которых — на проходящем в Германии Евро-2024.

Ламин Ямаль
Лионель Месси
Футбол
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Источник: в Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте до 2028 года
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