Ямаль первым в XXI веке забил 25 голов в топ-5 лигах до 19-летия

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Для 18-летнего испанца это гол стал 25-м в Ла Лиге.

Как информирует Opta, Ямаль — первый игрок в XXI веке, забивший 25 голов в топ-5 лигах до достижения 19-летнего возраста.

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