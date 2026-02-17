Ямаль первым из игроков топ-5 лиг Европы сделал 100 успешных обводок в сезоне-2025/26
Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым игроком из топ-5 футбольных лиг Европы со 100 успешными обводками в сезоне-2025/26, сообщает Opta.
В общей сложности 18-летний испанец сделал 199 попыток обводок.
Второе место занимает 19-летний ивуарийский нападающий «Лейпцига» Ян Диоманде — у него 74 успешных попытки из 138.
Ямаль в сезоне-2025/26 в 32 матчах забил 15 голов и сделал 13 результативных передач. В игре 24-го тура Ла лиги с «Жироной» (1:2) он не реализовал пенальти.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|Алавес
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
3
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|7-0
|6
|
4
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Севилья
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
6
|Бетис
|3
|2
|0
|1
|4-5
|6
|
7
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Леванте
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
9
|Расинг
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
10
|Реал Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
11
|Хетафе
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Эспаньол
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|
13
|Депортиво
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Вильярреал
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Р. Вальекано
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
18
|Малага
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
19
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
20
|Атлетик
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.08
|20:00
|Расинг – Эльче
|3 : 2
|28.08
|22:30
|Алавес – Вильярреал
|1 : 0
|29.08
|18:00
|Леванте – Бетис
|5 : 2
|29.08
|20:00
|Реал Сосьедад – Эспаньол
|2 : 1
|29.08
|22:30
|Севилья – Атлетико
|1 : 3
|30.08
|18:00
|Реал – Малага
|- : -
|30.08
|20:30
|Депортиво – Валенсия
|- : -
|30.08
|22:30
|Сельта – Атлетик
|- : -
|31.08
|20:30
|Осасуна – Хетафе
|- : -
|31.08
|22:30
|Барселона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|3
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|3
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|П
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|2
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|2
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|1
|1
|0
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|2
|1
|0
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