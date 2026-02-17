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Ямаль первым из игроков топ-5 лиг Европы сделал 100 успешных обводок в сезоне-2025/26

Павел Лопатко

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым игроком из топ-5 футбольных лиг Европы со 100 успешными обводками в сезоне-2025/26, сообщает Opta.

В общей сложности 18-летний испанец сделал 199 попыток обводок.

Второе место занимает 19-летний ивуарийский нападающий «Лейпцига» Ян Диоманде — у него 74 успешных попытки из 138.

Ямаль в сезоне-2025/26 в 32 матчах забил 15 голов и сделал 13 результативных передач. В игре 24-го тура Ла лиги с «Жироной» (1:2) он не реализовал пенальти.

&laquo;Жирона&raquo; победила &laquo;Барселону&raquo; (2:1).Новый кошмар «Барсы»: поражение в дерби, потеря лидерства и гнев от судейства (опять). Ямаль впервые не забил пенальти

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Ламин Ямаль
ФК Барселона
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Ямаль чуть не спровоцировал массовую потасовку в концовке матча «Жирона» — «Барселона»

«Барселона» в сезоне-2025/26 не реализовала три пенальти из семи в матчах Ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 3 2 1 0 7-3 7
2
 Алавес 3 2 1 0 5-1 7
3
 Барселона 2 2 0 0 7-0 6
4
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
5
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
6
 Бетис 3 2 0 1 4-5 6
7
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
8
 Леванте 3 1 1 1 5-5 4
9
 Расинг 3 1 1 1 5-5 4
10
 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3-6 3
11
 Хетафе 2 1 0 1 1-3 3
12
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
13
 Депортиво 2 0 2 0 2-2 2
14
 Вильярреал 3 0 2 1 4-5 2
15
 Сельта 2 0 1 1 1-2 1
16
 Валенсия 2 0 1 1 0-1 1
17
 Р. Вальекано 2 0 1 1 2-3 1
18
 Малага 2 0 1 1 1-3 1
19
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
20
 Атлетик 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.08 20:00 Расинг – Эльче 3 : 2
28.08 22:30 Алавес – Вильярреал 1 : 0
29.08 18:00 Леванте – Бетис 5 : 2
29.08 20:00 Реал Сосьедад – Эспаньол 2 : 1
29.08 22:30 Севилья – Атлетико 1 : 3
30.08 18:00 Реал – Малага - : -
30.08 20:30 Депортиво – Валенсия - : -
30.08 22:30 Сельта – Атлетик - : -
31.08 20:30 Осасуна – Хетафе - : -
31.08 22:30 Барселона – Р. Вальекано - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 3
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 3
Рафинья
Рафинья

Барселона

 3
П
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Реал

 2
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 2
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 2
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 1 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 2 1 0
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