Ямаль отреагировал на победу «Барселоны» в Кубке Испании

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал победу в финале Кубка Испании против «Реала» (3:2).

«Я сказал Араухо, что не имеет значения, забьют они нам один или два гола, потому что в этом сезоне им не обыграть нас», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).