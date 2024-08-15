Ямаль навестил в больнице получившего ножевое ранение отца
Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль навестил в больнице отца, Мунира Назрауи, получившего ножевое ранение, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что 17-летнему испанцу посоветовали не навещать отца сразу после инцидента, который произошел 14 августа, чтобы не привлекать лишнего внимания прессы.
Назрауи подвергся нападению на автомобильной парковке в городе Матаро. Позже мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути.
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16
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18
|Леганес
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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|
Осасуна – Леганес
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|17.08
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|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
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|22:30
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Мальорка – Реал
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|19.08
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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