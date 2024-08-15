Ямаль навестил в больнице получившего ножевое ранение отца

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль навестил в больнице отца, Мунира Назрауи, получившего ножевое ранение, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что 17-летнему испанцу посоветовали не навещать отца сразу после инцидента, который произошел 14 августа, чтобы не привлекать лишнего внимания прессы.

Назрауи подвергся нападению на автомобильной парковке в городе Матаро. Позже мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути.