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Ямаль навестил в больнице получившего ножевое ранение отца

Руслан Минаев
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Ламин Ямаль покидает больницу.
Фото Reuters

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль навестил в больнице отца, Мунира Назрауи, получившего ножевое ранение, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что 17-летнему испанцу посоветовали не навещать отца сразу после инцидента, который произошел 14 августа, чтобы не привлекать лишнего внимания прессы.

Ламин Ямаль и&nbsp;Мунир Насрауи. На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии

Назрауи подвергся нападению на автомобильной парковке в городе Матаро. Позже мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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