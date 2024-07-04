Ямаль — о «Золотом мяче»: «Это мечта каждого игрока»
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».
«Выиграть «Золотой мяч»? Это мечта каждого игрока. Надеюсь, мне удастся претендовать на него. Попасть в тройку лучших было бы мечтой», — приводит Marca слова Ямаля.
16-летний испанец является воспитанником академии «Барселоны». За основу каталонской команды он начал играть в 2023 году. На счету Ямаля 51 матч в составе «Барсы», в которых он отметился 7 голами и 10 результативными передачами.
За сборную Испании футболист выступает с сентября 2023-го. В 11 играх за национальную команду своей страны полузащитник забил 2 мяча.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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|0-0
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3
|Жирона
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0-0
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7
|Бетис
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Вильярреал
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|0
|0
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Алавес
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|0-0
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11
|Осасуна
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|0
|0
|0-0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
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Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
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