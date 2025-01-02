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Сегодня, 17:20

Ямаль начал тренироваться в общей группе «Барселоны» после травмы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок получил растяжение правой лодыжки 15 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», ему предстоит последний этап восстановления.

Ожидается, что испанец сможет сыграть за «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании, который пройдет 8 января в Саудовской Аравии.

В этом сезоне 17-летний Ямаль провел за клуб 21 игру во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 11 голевых передач.

Источник: ФК Барселона
Ламин Ямаль
ФК Барселона
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
18.12 23:30
Вильярреал – Р. Вальекано
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Валенсия – Реал
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Роберт Левандовски

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Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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