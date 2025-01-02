Ямаль начал тренироваться в общей группе «Барселоны» после травмы
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
Игрок получил растяжение правой лодыжки 15 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», ему предстоит последний этап восстановления.
Ожидается, что испанец сможет сыграть за «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании, который пройдет 8 января в Саудовской Аравии.
В этом сезоне 17-летний Ямаль провел за клуб 21 игру во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 11 голевых передач.
Источник: ФК Барселона
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|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
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|Алавес
|18
|4
|5
|9
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|Хетафе
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|3
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|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|1 : 1
|3.01
|23:00
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Валенсия – Реал
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Роберт Левандовски
Барселона
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Рафинья
Барселона
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Килиан Мбаппе
Реал
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|П
|
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Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
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|
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Винисиус Жуниор
Реал
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|И
|К
|Ж
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Ведат Муричи
Мальорка
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|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
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|1
|6
|
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Унаи Лопес
Райо Вальекано
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|1
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