Ямаль и сын Роналду сделали совместное фото на отдыхе в Алгарве
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль встретился с сыном звездного португальского футболиста Криштиану Роналду.
17-летний испанец на данный момент отдыхает в Алгарве после победы на Евро-2024. Во время отпуска в Португалии он пересекся с Роналду-младшим и сделал с ним совместное фото. Снимок в своих соцсетях опубликовал отец Ямаля.
Ямаль был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы в Германии. На турнире он сыграл за сборную Испании 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
За «Барселону» форвард в общей сложности провел 51 игру, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.
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|Барселона
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
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|0
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9
|Валенсия
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|0
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|0-0
|0
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10
|Алавес
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|0
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|0-0
|0
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11
|Осасуна
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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