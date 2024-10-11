Ямаль будет выступать под 10-м номером в ближайших матчах за сборную Испании

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль будет выступать под 10-м номером в ближайших матчах за сборную Испании.

Ранее под десятым номером за «Фурию Роху» играли Дани Ольмо, Нико Уильямс, Йереми Пино, Дани Себальос, Марко Асенсио, Иско и другие.

В октябре и ноябре Испания сыграет в Лиге наций с Данией (12 октября и 15 ноября), Сербией (15 октября) и Швейцарией (18 ноября).