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Яго Аспас: «Надеюсь, что Смолов забьет много голов за «Сельту»

03:01

Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился мнением о российском форварде Федоре Смолове. Он будет играть за испанскую команду на правах аренды до конца сезона.

— Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России, — цитируют Аспаса «Известия». — Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.

Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах.

Дополнительная информация

https://iz.ru/971772/timur-ganeev/zhdem-mnogo-golov-ot-smolova

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