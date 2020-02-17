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Яго Аспас: «Дайте пас Смолову в свободную зону, и он забьет»

04:08
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Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2). В начале встречи он сделал результативную передачу на Федора Смолова.

— Мы очень хорошо сражались, — цитирует Аспаса Moiceleste. — Нам пришлось корректировать схему. После их второго гола внесли тактические изменения и поверили в себя. Футбол обязан нам за те матчи, в которых хорошо работали и ничего не добились

Фол Бэйла? У меня такое чувство, что у него не было возможности сыграть в мяч. Против «Гранады» у нас удалили двух футболистов за меньшие проступки.

У Смолова много голов. Дайте ему пас в свободную зону, и он забьет.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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