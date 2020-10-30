«Я не нервничаю». Куман рассказал об уходе Бартомеу с поста президента «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об изменениях в руководстве клуба. Ранее в отставку по собственному желанию подал президент клуба Хосепа Марии Бартомеу. Он занимал этот пост с января 2014 года.
«Не знаю, как это может повлиять на меня, — цитирует Marca Кумана. — Это не в моей власти. Я много работаю, чтобы выигрывать титулы. Все говорят об изменениях, но я не нервничаю. Я вовлечен в свою работу. Занимаюсь этим с самого начала. Сегодня кандидаты расскажут о своих проектах и мы посмотрим, кто будет новым президентом».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.