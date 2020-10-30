«Я не нервничаю». Куман рассказал об уходе Бартомеу с поста президента «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об изменениях в руководстве клуба. Ранее в отставку по собственному желанию подал президент клуба Хосепа Марии Бартомеу. Он занимал этот пост с января 2014 года.

«Не знаю, как это может повлиять на меня, — цитирует Marca Кумана. — Это не в моей власти. Я много работаю, чтобы выигрывать титулы. Все говорят об изменениях, но я не нервничаю. Я вовлечен в свою работу. Занимаюсь этим с самого начала. Сегодня кандидаты расскажут о своих проектах и мы посмотрим, кто будет новым президентом».