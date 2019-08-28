«Я мог бы просто сидеть в стороне и наслаждаться просмотром игры». Бенитес хочет поработать с Месси

Бывший главный тренер «Ньюкасла», «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес, ныне возглавляющий китайский «Далянь Ифан» высказался о желании поработать с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.

— Я бы хотел поработать с Месси, — цитирует Goal испанского специалиста. — Он так хорош, что я мог бы просто сидеть в стороне и наслаждаться просмотром игры. Когда он тренировался со сборной Аргентины на поле «Манчестер Сити», общались с ним. Мы с Месси говорим на одном языке и говорим о футболе.

Рафаэль Бенитес: «В футболе нет магии»