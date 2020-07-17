«Я буду помнить этот год». Асенсио, не игравший из-за травмы год, рад победе в ла лиге

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио после победы над «Вильярреалом» в 37-м туре чемпионата Испании признался, что запомнит этот год. Испанец не играл с августа 2019 года из-за серьезной травмы колена и вернулся в строй только в середине июня 2020 года.

— Я очень рад достичь еще одного чемпионства с этим клубом, — цитирует пресс-служба клуба Асенсио. — За этими моментами огромная работа, и мы очень рады возможности выиграть еще один титул с «Реалом». Всегда представляешь лучшее и думаешь позитивно, потому что это то, ради чего работаешь. Провели впечатляющий финал лиги — выиграли 10 встреч подряд.

Первое, что нужно было — выиграть все 11 матчей после возобновления сезона. Остался еще один, но ла лига уже выиграна. Это была цель, это было нелегко. Работа всех в клубе сыграла свою роль.

Я буду помнить этот год, потому что он был особенным, с тяжелыми моментами и с очень счастливыми моментами, такими как завоевание еще одного титула с Мадридом. Прошел год с тех пор, как я получил травму, и окончание сезона таким образом вселяет уверенность.