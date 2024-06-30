Выяснилось, почему «Барселона» хочет сохранить Феликса

«Барселона» планирует сохранить в команде нападающего Жоау Феликса, права на которого принадлежат «Атлетико», сообщает Sport.

По данным источника, главный тренер команды Ханс Флик хочет, чтобы футболист остался, однако каталонцы рассматривают лишь вариант новой аренды. Из-за финансовых проблем «Барса» не сможет выкупить контракт игрока.

В сезоне-2023/24 форвард участвовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.