Выяснилось, почему «Барселона» хочет сохранить Феликса
«Барселона» планирует сохранить в команде нападающего Жоау Феликса, права на которого принадлежат «Атлетико», сообщает Sport.
По данным источника, главный тренер команды Ханс Флик хочет, чтобы футболист остался, однако каталонцы рассматривают лишь вариант новой аренды. Из-за финансовых проблем «Барса» не сможет выкупить контракт игрока.
В сезоне-2023/24 форвард участвовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.
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12
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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Вальядолид – Эспаньол
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