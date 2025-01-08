Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно заявить Ольмо и Виктора

Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора, утверждает Cadena Ser. В течение 3 месяцев, пока CSD будет рассматривать дело каталонцев, футболисты смогут выступать за команду.

По информации источника, Ольмо и Виктор сыграть против «Атлетика» 8 января не смогут, но смогут сыграть в гипотетическом финале Суперкубка Испании.

Ранее сообщалось, что ла лига и королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации игроков на вторую половину сезона. 1 января «Барселона» подала заявку на новую лицензию для Ольмо и Виктора в RFEF.

Ольмо перешел в «Барселону» в августе прошлого года и был внесен в заявку только на первую половину сезона-2024/25. В контракте игрока есть пункт, позволяющий ему бесплатно покинуть клуб, если не будет зарегистрирован в январе.

В сезоне-2024/25 26-летний Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах. У 23-летнего Виктора 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах.