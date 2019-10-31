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Вышибалы на максималках. Оригинальная тренировка игроков «Леганеса»

31 октября 2019, 23:32
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В сети появилось видео с тренировки футболистов «Леганеса». Тренерский штаб придумал для игроков оригинальное упражнение: футболист должен собрать на ограниченном пространстве четыре метки, а в это время партнеры пытаются помешать ему, бросая в его сторону мячи для фитнеса.

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