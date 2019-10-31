Вышибалы на максималках. Оригинальная тренировка игроков «Леганеса»

В сети появилось видео с тренировки футболистов «Леганеса». Тренерский штаб придумал для игроков оригинальное упражнение: футболист должен собрать на ограниченном пространстве четыре метки, а в это время партнеры пытаются помешать ему, бросая в его сторону мячи для фитнеса.

Get yourself on board with the @CDLeganes_en training sessions! These look amazing! pic.twitter.com/QVaiKhSOz6 — The Sun Football ? (@TheSunFootball) October 31, 2019

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