Выборы президента и совета директоров «Реала» состоятся 7 января

«Реал» объявил, что 7 января пройдут выборы президента и совета директоров клуба.

«Президент «Реала» Флорентино Перес созовет совет директоров клуба 7 января 2025 года в 17:30, чтобы начать процесс выборов президента и совета директоров на следующие четыре года», — говорится в заявлении.

77-летний Перес во второй раз стал президентом мадридского клуба в 2009 году. До этого он уже занимал пост с 2000 по 2006 годы.

В последний раздействующий президент «Реала» был переизбран автоматически, поскольку никто кроме Переса не выдвигал свою кандидатуру на выборах в 2021 году.