Выборы президента «Барселоны» перенесут из-за коронавируса

«Барселона» объявила о переносе выборов президента клуба из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт каталонцев. В пятницу правительство Каталонии провело онлайн-встречу с руководством «Барсы». В ходе встречи власти региона сообщили, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить выезд за пределы муниципалитета членам клуба, у которых нет избирательного участка в своем муниципалитете.

Клуб, в свою очередь, заявил о невозможности проведения выборов в назначенную дату (24 января) из-за ограничений мобильности, установленных правительством Каталонии.

При этом клуб обратился к правительству Каталонии с просьбой оценить возможность изменения спортивного законодательства, чтобы в новый день выборов можно было проголосовать по почте. Правительство обязалось изучить просьбу.

Для участия в выборах зарегистрированы три кандидата: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Они смогли предоставить необходимое число подписей 12 января, а 14 января официально утверждены в качестве кандидатов. Также нужное число подписей собрал Эмили Руссо, но он снял свою кандидатуру.

Лапорта уже занимал пост президента «Барсы» с 2003 по 2010 год. Должность остается вакантной после ухода Жозепа Марии Бартомеу 27 октября 2020 года. Временно исполняющим обязанности президента «Барсы» является Карлес Тускес.