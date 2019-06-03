21:26 | Футбол — Испания

"Вы не перебьете красно-белые шашечки". Хорватский футбольный союз пошутил над формой "Барселоны"

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Пресс-служба Хорватского футбольного союза пошутила над новой формой "Барселоны". Каталонцы впервые в истории отказались от полосок на футболках - в новом сезоне команда будет играть в форме в сине-гранатовую клетку. Сборная Хорватии - одна из самых известных футбольных команд, использующих "шашечки" на своей форме.

"Хорошая попытка, "Барселона", но ты не перебьешь красно-белые шашечки", - говорится в сообщении союза.

 

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