"Вы не перебьете красно-белые шашечки". Хорватский футбольный союз пошутил над формой "Барселоны"

Пресс-служба Хорватского футбольного союза пошутила над новой формой "Барселоны". Каталонцы впервые в истории отказались от полосок на футболках - в новом сезоне команда будет играть в форме в сине-гранатовую клетку. Сборная Хорватии - одна из самых известных футбольных команд, использующих "шашечки" на своей форме.

"Хорошая попытка, "Барселона", но ты не перебьешь красно-белые шашечки", - говорится в сообщении союза.