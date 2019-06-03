"Вы не перебьете красно-белые шашечки". Хорватский футбольный союз пошутил над формой "Барселоны"

Пресс-служба Хорватского футбольного союза пошутила над новой формой "Барселоны". Каталонцы впервые в истории отказались от полосок на футболках - в новом сезоне команда будет играть в форме в сине-гранатовую клетку. Сборная Хорватии - одна из самых известных футбольных команд, использующих "шашечки" на своей форме.
"Хорошая попытка, "Барселона", но ты не перебьешь красно-белые шашечки", - говорится в сообщении союза.
🤔🧐😉 Nice try @FCBarcelona, but you can't beat red-and-white checkers 🔴⚪️#Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x— HNS (@HNS_CFF) 3 июня 2019 г.
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