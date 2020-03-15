Капитан «Реал» Серхио Рамос поблагодарил причастных к борьбе с пандемией коронавируса. Ла лига перенесла следующие два тура чемпионата.

— Хочу поддержать м предпринимателей и всех тех, у кого оказалась затронута не только личная, но и профессиональная жизнь. Мы все с вами. Также благодарен всем профессионалам, кто продолжает обеспечивать нас самым необходимым. Именно на этом общество и держится. Спасибо вам.

Признателен и аплодирую всем работникам медицинской сферы. Вы наши герои. Благодарю вас от всего сердца.