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«Вы — наши герои». Серхио Рамос — о борцах с коронавирусом

07:56
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Капитан «Реал» Серхио Рамос поблагодарил причастных к борьбе с пандемией коронавируса. Ла лига перенесла следующие два тура чемпионата.

— Хочу поддержать м предпринимателей и всех тех, у кого оказалась затронута не только личная, но и профессиональная жизнь. Мы все с вами. Также благодарен всем профессионалам, кто продолжает обеспечивать нас самым необходимым. Именно на этом общество и держится. Спасибо вам.

Признателен и аплодирую всем работникам медицинской сферы. Вы наши герои. Благодарю вас от всего сердца.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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