Вундеркинд, изменивший футбол. Дебют Месси за «Барселону»
Сегодня, 16 октября, исполнилось 16 лет дебютному матчу Лионеля Месси за первую команду «Барселоны». В возрасте 17 лет 3 месяца и 22 дня он заменил Деку на 82-й минуте игры чемпионата Испании против «Эспаньола».
Всю профессиональную карьеру Месси провел в «Барсе», в три раза улучшив рекорд по голам за клуб (635 на данный момент против 232 у занимающего второе место Сесара Родригеса). По количеству игр аргентинец занимает второе место после Хави (734 против 767) и может обойти многолетнего партнера по команде уже в этом сезоне.
Всего с «Барсой» Месси завоевал 34 трофея (10 чемпионатов, 6 Кубков, 8 Суперкубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.