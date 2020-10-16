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Вундеркинд, изменивший футбол. Дебют Месси за «Барселону»

17:45
16 октября 2004 года. Лионель Месси заменяет Деку в дебютном матче за &quot;Барселону&quot;. Фото Twitter
16 октября 2004 года. Лионель Месси заменяет Деку в дебютном матче за &quot;Барселону&quot;. Фото Twitter
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Сегодня, 16 октября, исполнилось 16 лет дебютному матчу Лионеля Месси за первую команду «Барселоны». В возрасте 17 лет 3 месяца и 22 дня он заменил Деку на 82-й минуте игры чемпионата Испании против «Эспаньола».

Всю профессиональную карьеру Месси провел в «Барсе», в три раза улучшив рекорд по голам за клуб (635 на данный момент против 232 у занимающего второе место Сесара Родригеса). По количеству игр аргентинец занимает второе место после Хави (734 против 767) и может обойти многолетнего партнера по команде уже в этом сезоне.

Всего с «Барсой» Месси завоевал 34 трофея (10 чемпионатов, 6 Кубков, 8 Суперкубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ).

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