«Вся семья начала плакать». Месси рассказал о реакции семьи на его желание уйти из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как отреагировала его семья на желание игрока сменить клуб. Футболист объявил, что проведет в команде следующий сезон.

«Когда я сообщил о своем желании уйти жене и детям, это была жесткая драма, — цитирует аргентинца Goal.com. — Вся семья начала плакать. Мои дети не хотели покидать Барселону и менять школы. Но я смотрел вперед и хотел соревноваться на самом высоком уровне, выигрывать титулы, соревноваться в Лиге чемпионов. Да, в ЛЧ вы можете как выиграть, так и проиграть, потому что это очень сложно, но вы должны бороться».

Ранее футболист заявил о своем желании уйти, но «Барса» отказалась расторгать контракт. Клуб настаивал, что потенциальный покупатель должен заплатить 700 миллионов евро. Контракт игрока истекает летом 2021 года.

33-летний Лионель Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».