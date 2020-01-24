Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги поражения в 1/16 финала Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона «Культураль Леонес» (1:2 д.в.).

— Мое желание работать в клубе не пропадала с самого певрого дня, — цитирует Симеоне Marca. -Серии пенальти, овертаймы в Лиге чемпионов этого не изменили. Ничего не изменится и после этой игры. У меня хорошая команда, а результаты будут.

Не хватало завершения. Витоло имел моменты, Сауль бил головой, Парти... Вратарь соперника был просто великолепен. Они провели отличный матч, играли смело, а мы не смогли забить. Вся ответственность только на мне.