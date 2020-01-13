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Встреча Вальверде и Бартомеу завершилась, тренер покинул базу «Барселоны»

16:27
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде встретился с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. Об этом сообщает Marca.

После завершения встречи тренер покинул базу. О содержании разговора информации нет.

55-летний специалист тренирует сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством клуб два раза становился чемпионом Испании. После 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги, имея в своем активе 40 очков.

В прессе также сообщалось, что Вальверде может заменить Хави, но тренер «Аль-Садда» готов возглавить «Барсу» только со следующего сезона.

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