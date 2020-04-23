Всех футболистов и персонал клубов ла лиги протестируют на коронавирус

Все игроки и персонал испанских клубов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Испании, пройдут тест на коронавирус, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство ла лиги уже запросило у клубов полный список сотрудников и футболистов. Сообщается, что тестирование начнется с 28 апреля. Издание сообщает, что президент ла лиги Хавьер Тебас предложил клубам отправить футболистов на недельный карантин перед первым матчем после паузы в чемпионате, однако большинство игроков не поддерживает эту идею.

Практически все футбольные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Worldometers, в Испании 208 389 человек заражены коронавирусом, это второй показатель в мире. Зафиксировано 21 717 летальных исходов, выздоровели 85 915 человек.