Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси остаться в клубе.

«Все знают, что Месси — лучший игрок в мире. Невероятно, когда такой футболист есть в твоей команде, — цитирует Кумана клубная пресс-служба. — Сейчас для нас важно, чтобы игрок одошел к сезону в лучших кондициях, ведь его уровень вопросов не вызывает».

Напомним, Месси хотел уйти из команды этим летом и вступил в открытый конфликт с руководством клуба, которое не хотело отпускать игрока. В итоге Лионель решил остаться в каталонской команде, чтобы избежать судебных разбирательств, но при этом раскритиковал работу президента клуба Жозепа Бартомеу.

В минувшем сезоне 33-летний аргентинец провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи.