Чемпионат Испании, 9-й тур: расписание и трансляции всех матчей
9-й тур чемпионата Испании сезона-2020/21.
6 ноября, пятница
«Эльче» — «Сельта» — 1:1 (1:1)
Голы: Фидель, 4 — с пенальти (1:0). Мина, 41 (1:1).
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Диего Гонсалес (Хосема, 60), Верду, Марконе, Мфулу (Ригони, 61. Нино, 77), Фидель (Миньо, 39), Пере Милья (Гути, 61), Бойе, Хосан, Тете Моренте.
«Сельта»: Бланко, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Суарес, Тапия (Бельтран, 66), Нолито, Аспас, Мина (М.Родригес, 77), Мендес (Вейга, 84).
Предупреждения: Суарес, 5. Диего Гонсалес, 13. Бойе, 58. Оласа, 72. Аспас, 81. М.Родригес, 90+2. Барраган, 90+4.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
6 ноября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
7 ноября, суббота
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.15
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00
8 ноября, воскресенье
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.15
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.