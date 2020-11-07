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Чемпионат Испании, 9-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:25
«Реал» в гостях сыграет против «Валенсии». Фото twitter.com/realmadrid
«Реал» в гостях сыграет против «Валенсии». Фото twitter.com/realmadrid

9-й тур чемпионата Испании сезона-2020/21.

6 ноября, пятница

«Эльче» — «Сельта» — 1:1 (1:1)
Голы: Фидель, 4 — с пенальти (1:0). Мина, 41 (1:1).
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Диего Гонсалес (Хосема, 60), Верду, Марконе, Мфулу (Ригони, 61. Нино, 77), Фидель (Миньо, 39), Пере Милья (Гути, 61), Бойе, Хосан, Тете Моренте.
«Сельта»: Бланко, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Суарес, Тапия (Бельтран, 66), Нолито, Аспас, Мина (М.Родригес, 77), Мендес (Вейга, 84).
Предупреждения: Суарес, 5. Диего Гонсалес, 13. Бойе, 58. Оласа, 72. Аспас, 81. М.Родригес, 90+2. Барраган, 90+4.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
6 ноября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

7 ноября, суббота

«Уэска» — «Эйбар»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00

Уэска — Эйбар

«Барселона» — «Бетис»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.15

Барселона — Бетис

«Севилья» — «Осасуна»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Севилья — Осасуна

«Атлетико» — «Кадис»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00

Атлетико — Кадис

8 ноября, воскресенье

«Хетафе» — «Вильярреал»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00

Хетафе — Вильярреал

«Реал Сосьедад» — «Гранада»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.15

Реал Сосьедад — Гранада

«Вальядолид» — «Атлетик»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Вальядолид — Атлетик

«Леванте» — «Алавес»

Леванте — Алавес

«Валенсия» — «Реал»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00

Валенсия — Реал

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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