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Чемпионат Испании, 8-й тур: расписание и трансляции всех матчей

11:30
«Барселона» в гостях сыграет против «Алавеса» в ла лиге. Фото twitter.com/FCBarcelona
«Барселона» в гостях сыграет против «Алавеса» в ла лиге. Фото twitter.com/FCBarcelona

8-й тур чемпионата Испании сезона-2020/21.

30 октября, пятница

«Эйбар» — «Кадис» — 0:2 (0:2)
Голы: Негредо, 36 (0:1). Санчес, 39 (0:2).
«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос (Рафа Суариш, 82), Родригес (Кондзер, 75), Диоп (Экспосито, 46), Альварес, Посо, Кике Гарсия (Муто, 82), Инуи (Серхио Энрич, 46), Б.Хиль.
«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 81), Йенссон (Фернандес, 80), Негредо (Бодижер, 80), Лосано (Малбашич, 72), Санчес (Алехо, 61).
Предупреждения: Лосано, 64. Бургос, 70.
Судья: Матеу Лаос.
30 октября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Эйбар — Кадис

31 октября, суббота

«Реал» — «Уэска»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00

Реал — Уэска

«Атлетик» — «Севилья»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.15

Атлетик — Севилья

«Осасуна» — «Атлетико»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Осасуна — Атлетико

«Алавес» — «Барселона»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00

Алавес — Барселона

1 ноября, воскресенье

«Бетис» — «Эльче»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00

Бетис — Эльче

«Сельта» — «Реал Сосьедад«

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

Сельта — Реал Сосьедад

«Гранада» — «Леванте»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Гранада — Леванте

«Валенсия» — «Хетафе»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00

Валенсия — Хетафе

2 ноября, понедельник

«Вильярреал» — «Вальядолид»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00

Вильярреал — Вальядолид

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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