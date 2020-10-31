Чемпионат Испании, 8-й тур: расписание и трансляции всех матчей
8-й тур чемпионата Испании сезона-2020/21.
30 октября, пятница
«Эйбар» — «Кадис» — 0:2 (0:2)
Голы: Негредо, 36 (0:1). Санчес, 39 (0:2).
«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос (Рафа Суариш, 82), Родригес (Кондзер, 75), Диоп (Экспосито, 46), Альварес, Посо, Кике Гарсия (Муто, 82), Инуи (Серхио Энрич, 46), Б.Хиль.
«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 81), Йенссон (Фернандес, 80), Негредо (Бодижер, 80), Лосано (Малбашич, 72), Санчес (Алехо, 61).
Предупреждения: Лосано, 64. Бургос, 70.
Судья: Матеу Лаос.
30 октября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
31 октября, суббота
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.15
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00
1 ноября, воскресенье
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00
2 ноября, понедельник
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.