Чемпионат Испании, 36-й тур: расписание и трансляции всех матчей
36-й тур чемпионата Испании.
11 июля, суббота
«Осасуна» — «Сельта» — 2:1 (1:1)
Голы: Мина, 10 (0:1). Гальего, 23 (1:1). Арнаис, 90+1 (2:1).
«Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 67), Эступиньян, Гарсия, А.Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Торрес (Барха, 85), Лопес (Арнаис, 67), Гальего.
«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо, Оласа (Мендес, 85), Айду, Саэнс (Нолито, 46), Рафинья (Васкес, 66), Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 66), Аспас, Мина (Х.Эрнандес, 72).
Предупреждения: А.Эрнандес, 3. Саэнс, 18. Гарсия, 48. Рафинья, 59.
Судья: Писарро Гомес.
11 июля. Памплона. Стадион «Эль Садар».
«Вальядолид» — «Барселона» — 0:1 (0:1)
Гол: Видаль, 15.
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25), Санчес, Мойяно, Х.Фернандес (Эрвиас, 46), Алькарас (Энес Унал, 46), Сан Эметерио, Перес, Оскар Плано (Рубио, 80), Гвардьола (Рамирес, 61).
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле (Араухо, 57), Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Сержи Роберто, Пуч (Ракитич, 57), Месси, Гризманн (Суарес, 46).
Предупреждения: Лангле, 40. Алькарас, 45. Бускетс, 60. Перес, 65.
Судья: Матеу Лаос.
11 июля. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
«Атлетико» — «Бетис» — 1:0 (0:0)
Гол: Диегу Коста, 74.
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Ариас, 42), Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль (Феррейра-Карраско, 55), Льоренте (Витоло, 55), Партей, Мората (Диегу Коста, 56), Корреа (Фелипе, 62).
«Бетис»: Мартин, Барраган (Эмерсон, 69), Сидней, Бартра, Алекс Морено (Тельо, 83), Гуардадо (Педраса, 43), Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Хоакин, 70), Родригес, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 83).
Предупреждения: Савич, 11. Барраган, 45+1. Эмерсон, 90+3.
Удаление: Эрмосо, 57.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
11 июля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
12 июля, воскресенье
«Эспаньол» — «Эйбар» — 0:2 (0:2)
Голы: Экспосито, 25 — с пенальти (0:1). Экспосито, 36 (0:2).
Нереализованный пенальти: Экспосито, 36 (вратарь).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Гомес, Рока (Дардер, 85), Мелендо (Меламед, 73), Эмбарба (У Лэй, 73), Кальери, Кампусано (Рауль де Томас, 59).
«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Техеро (Арбилья, 76), Бургос, Рафа Суариш, Диоп (Оливейра, 90), Альварес, Кристофоро (Де Бласис, 77), Экспосито (Атиенса, 90), Кике (Серхио Энрич, 65), Инуи.
Предупреждения: Вила, 52. Рока, 58. Техеро, 65. Серхио Энрич, 76.
Судья: дель Серро Гранде.
12 июля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум»
«Леванте» — «Атлетик» — 1:2 (0:2)
Голы: Рауль Гарсия, 4 (0:1). Рауль Гарсия, 45+1 (0:2). Барди, 71 (1:2).
«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Г.Кочорашвили, 89), Клерк, Везу, Постиго, Рочина (Г.Мелеро, 89), Кампанья, Вукчевич (Радойя, 62), Барди (Эрнани, 73), Моралес (Рохер, 62), Майораль.
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия (Кодро, 87), Лопес, Весга, Сансет (Лекуэ, 67), Икер Муниаин (Вильялибре, 87), Иньяки Уильямс (Кордоба, 67).
Предупреждение: Иньиго Мартинес, 17.
Судья: Альберола Рохас.
12 июля. Ла-Нусия. Стадион «Камило Кано».
«Леганес» — «Валенсия»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
«Севилья» — «Мальорка»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 23.00
13 июля, понедельник
«Алавес» — «Хетафе»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад«
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
«Гранада» — «Реал»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 23.00