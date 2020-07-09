Чемпионат Испании, 35-й тур: расписание и трансляции всех матчей
35-й тур чемпионата Испании.
7 июля, вторник
«Валенсия» — «Вальядолид» — 2:1 (1:0)
Голы: Гомес, 30 (1:0). Гарсия, 47 (1:1). Ли Кан Ин, 89 (2:1).
«Валенсия»: Доменеч, Флоренци (Васс, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Герреро (Черышев, 82), Парехо (Коклен, 64), Кондогбья, Солер (Ли Кан Ин, 64), Гамейро (Вальехо, 64), Гонсалу Гедеш, Гомес.
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Антоньито, Фернандес, Бен Арфа (Эрвиас, 59), Сан Эметерио (Алькарас, 46), Э.Перес (Санчес, 84), Энес Унал (Рамирес, 59), Рубио, Гарсия (Гвардьола, 59).
Предупреждения: Герреро, 72. Кондогбья, 75. Гонсалу Гедеш, 90+1.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
7 июля. Валенсия. Стадион «Месталья».
«Сельта» — «Атлетико» — 1:1 (0:1)
Голы: Мората, 1 (0:1). Бельтран, 49 (1:1).
«Сельта»: Бланко (Вильяр, 81), Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Саэнс, Окай Йокушлу, Бельтран, Смолов (Рафинья, 59), Аспас (Брадарич, 90+1), Мендес (Мина, 60).
«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Хименес, Лоди (М.Санчес, 69), Коке, Сауль, Льоренте (Эррера, 68), Партей (Витоло, 68), Мората (Шапонич, 88), Корреа (Лемар, 73).
Предупреждения: Мендес, 22. Лоди, 23. Нолито, 36. Саэнс, 47. Мурильо, 51. Хименес, 79. Эррера, 90+4.
Судья: Санчес Мартинес.
7 июля. Виго. Стадион «Балаидос».
8 июля, среда
«Бетис» — «Осасуна» — 3:0 (2:0)
Голы: Родригес, 4 (1:0). Педраса, 25 (2:0). Аленья, 90+7 (3:0).
«Бетис»: Мартин, Феддаль, Манди, Алекс Морено, Педраса (Виллиам Карвалью, 74), Эмерсон, Гуардадо (Аленья, 74), Фекир (Хуанми, 86), Родригес, Хоакин (Тельо, 64), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 86).
«Осасуна»: Эррера, Лато (Ронкалья, 70), Гарсия, Видаль, Эрнандес, Мерида (Иньиго Перес, 78), Брашанац (Эступиньян, 46), Торрес (Ойер, 46), Монкайола, Барха (Лопес, 60), Арнаис.
Предупреждения: Гарсия, 12. Эрнандес, 16. Мерида, 60. Эступиньян, 62. Лато, 66. Виллиам Карвалью, 74.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
8 июля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
«Хетафе» — «Вильярреал» — 1:3 (0:0)
Голы: Касорла, 66 — с пенальти (0:1). Дуро, 80 (1:1). Касорла, 86 — с пенальти (1:2). Пенья, 90+3 (1:3).
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Даконам, Оливера, Кукурелья (Ндиай, 88), Тимор (Портильо, 69), Максимович, Арамбарри, Хасон (Дуро, 69), Мата (Анхель, 57).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Марио Гаспар, 89), Иборра, Замбо, Х.Морено, Онтиверос (Тригерос, 89), Чиквуэзе (Мойсес Гомес, 52).
Предупреждения: Сория, 63. Анхель, 68. Арамбарри, 85. Максимович, 88. Х.Морено, 89.
Судья: Эстрада Фернандес.
8 июля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
«Барселона» — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)
Гол: Суарес, 56.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду (Фати, 46), Лангле, Ракитич (Араухо, 90+2), Бускетс, Сержи Роберто, Месси, Суарес (Брэйтуэйт, 82), Гризманн (Видаль, 71).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро (Дардер, 66), Гомес, Рока (У Лэй, 86), Поль Лосано, Эмбарба (Кампусано, 74), Рауль де Томас.
Предупреждения: Рауль де Томас, 45. Давид Лопес, 90+4.
Удаления: Фати, 50. Поль Лосано, 53.
Судья: Мунуэра Монтеро.
8 июля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
9 июля, четверг
«Эйбар» — «Легане»
Видеотрансляция матча — на сайте Телеспорт. Начало — 20:30.
«Мальорка» — «Леванте»
Видеотрансляция матча — на сайте Телеспорт. Начало — 20:30.
«Атлетик» — «Севилья»
Видеотрансляция матча — на сайте Телеспорт. Начало — 23:00.
10 июля, пятница
«Реал Сосьедад» — «Гранада»
Видеотрансляция матча — на сайте Телеспорт. Начало — 20:30.
«Реал» — «Алавес»
Видеотрансляция матча — . Начало — 23:00.