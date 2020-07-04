Чемпионат Испании, 34-й тур: расписание и трансляции всех матчей
34-й тур чемпионата Испании. «Валенсия» Дениса Черышева сыграет против «Гранады», а «Сельта» Федора Смолова — против «Бетиса».
3 июля, среда
«Атлетико» — «Мальорка» — 3:0 (2:0)
Голы: Мората, 29 — с пенальти (1:0). Мората, 45+4 (2:0). Коке, 79 (3:0).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Санчес (Лоди, 62), Коке, Сауль (Партей, 80), Льоренте, Мората (Диегу Коста, 62), Феррейра-Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54).
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Гамес (Састре, 69), Посо, Кубо, Фебас (Севилья, 57), Родригес, Баба (Чаваррия, 80), Трайковски (Джуниор, 57), Кучо Эрнандес (Пратс, 70).
Предупреждения: Седлар, 26. Сауль, 44. Диегу Коста, 68.
Судья: Альберола Рохас.
3 июля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
4 июля, суббота
«Сельта» — «Бетис»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18:00.
«Вальядолид» — «Алавес»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20:30.
«Гранада» — «Валенсия»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 23:00.
5 июля, воскресенье
«Атлетик» — «Реал»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 15:00.
«Эспаньол» — «Леганес»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18:00.
«Осасуна» — «Хетафе»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20:30.
«Вильярреал» — «Барселона»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 23:00.
6 июля, понедельник
«Леванте» — «Реал Сосьедад»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20:30.
«Севилья» — «Эйбар»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 23:00.
Трансляции всех матчей ла лиги доступны на сайтах «Телеспорт» и «Матч ТВ»