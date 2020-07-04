Чемпионат Испании, 34-й тур: расписание и трансляции всех матчей

34-й тур чемпионата Испании. «Валенсия» Дениса Черышева сыграет против «Гранады», а «Сельта» Федора Смолова — против «Бетиса».

3 июля, среда

«Атлетико» — «Мальорка» — 3:0 (2:0)

Голы: Мората, 29 — с пенальти (1:0). Мората, 45+4 (2:0). Коке, 79 (3:0).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Санчес (Лоди, 62), Коке, Сауль (Партей, 80), Льоренте, Мората (Диегу Коста, 62), Феррейра-Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Гамес (Састре, 69), Посо, Кубо, Фебас (Севилья, 57), Родригес, Баба (Чаваррия, 80), Трайковски (Джуниор, 57), Кучо Эрнандес (Пратс, 70).

Предупреждения: Седлар, 26. Сауль, 44. Диегу Коста, 68.

Судья: Альберола Рохас.

3 июля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

4 июля, суббота

«Сельта» — «Бетис»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18:00.

«Вальядолид» — «Алавес»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20:30.

«Гранада» — «Валенсия»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 23:00.

5 июля, воскресенье

«Атлетик» — «Реал»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 15:00.

«Эспаньол» — «Леганес»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18:00.

«Осасуна» — «Хетафе»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20:30.

«Вильярреал» — «Барселона»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 23:00.

6 июля, понедельник

«Леванте» — «Реал Сосьедад»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20:30.

«Севилья» — «Эйбар»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 23:00.

Трансляции всех матчей ла лиги доступны на сайтах «Телеспорт» и «Матч ТВ»