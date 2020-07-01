Чемпионат Испании, 33-й тур: расписание и трансляции всех матчей

33-й тур чемпионата Испании. «Валенсия» Дениса Черышева сыграет против «Атлетика».

30 июня, вторник

«Мальорка» — «Сельта» — 5:1 (3:0)

Голы: Будимир, 13 — с пенальти (1:0). Кучо Эрнандес, 27 (2:0). Посо, 40 (3:0). Аспас, 50 — с пенальти (3:1). Будимир, 52 (4:1). Севилья, 60 (5:1).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Гамес, 42), Севилья (Джуниор, 83), Посо, Кубо (Трайковски, 83), Родригес (Фебас, 74), Баба, Будимир (Чаваррия, 75), Кучо Эрнандес.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес (Айду, 71), Рафинья (Фернандес, 71), Суарес (Нолито, 28), Окай Йокушлу (Смолов, 46), Брадарич, Аспас, Мина (Мендес, 62).

Предупреждения: Вальент, 48. Будимир, 54. Фернандес, 75. Мурильо, 80. Гамес, 89.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

30 июня. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

«Леганес» — «Севилья» — 0:3 (0:2)

Голы: Оливер Торрес, 23 (0:1). Оливер Торрес, 35 (0:2). Эль-Хаддади, 82 (0:3).

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо (Авазьем, 7), Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 55), Амаду, Меса (Ассале, 55), Герреро, Хиль (Гарридо, 80), Авилес (Руибаль, 55).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас (Гомес, 87), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Гудель, Оливер Торрес (Фернанду Режес, 71), Хоан Хордан (Эль-Хаддади, 71), Сусо (Банега, 62), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 87).

Предупреждения: Амаду, 17. Меса, 52. Кунде, 54. Гудель, 56. Хоан Хордан, 68. Росалес, 75. Гарридо, 86.

Судья: Сото Градо.

30 июня. Леганес. Стадион «Бутарке».

«Барселона» — «Атлетико» — 2:2 (1:1)

Голы: Диегу Коста, 11 — в свои ворота (1:0). Сауль, 19 — с пенальти (1:1). Месси, 50 — с пенальти (2:1). Сауль, 62 — с пенальти (2:2).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Сержи Роберто, 63), Видаль (А.Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Пуч, Месси, Суарес.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Лоди, Сауль, Льоренте (Жоау Феликс, 69), Партей, Диегу Коста (Мората, 76), Феррейра-Карраско (Лемар, 84), Корреа (Витоло, 85).

Предупреждения: тер Штеген, 17. Пике, 18. Сауль, 35. Фелипе, 51. Месси, 61. Диегу Коста, 75. Феррейра-Карраско, 80. Лемар, 90+4.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

Барселона. Стадион «Камп Ноу».

1 июля, среда

«Алавес» — «Гранада»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

«Валенсия» — «Атлетик»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

«Бетис» — «Вильярреал»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00

«Вальядолид» — «Леванте»

2 июля, четверг

«Эйбар» — «Осасуна»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

«Реал» — «Хетафе»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 23.00

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