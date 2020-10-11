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Врсалько выбыл на 2 месяца после операции на колене

10:58
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Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько пропустит около 2 месяцев из-за операции на колене, сообщает Marca.

Для 28-летнего хорвата операция стала третьей за последние два года. Ожидается, что он сможет вернуться в строй в декабре.

Врсалько не выходил на поле с февраля 2020 года.

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