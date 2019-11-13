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Врсалько вернулся к тренировкам с «Атлетико». Он пропустил 9 месяцев

12:44
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Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Хорватский защитник еще в феврале сообщил, что период восстановления после операции на колене составит восемь-десять месяцев. Врсалько получил серьезное повреждение еще в «Интере», когда выступал за итальянский клуб на правах аренды.

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