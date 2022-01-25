Защитник Шиме Врсалько хочет продлить контракт с «Атлетико». Стороны уже начали переговоры, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение 30-летнего хорвата с мадридским клубом истекает предстоящим летом.

В этом сезоне Врсалько провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную предачу.