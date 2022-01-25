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Сегодня, 19:57

Врсалько хочет продлить контракт с «Атлетико»

Хорватский защитник хочет продлить контракт с «Атлетико»
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник Шиме Врсалько хочет продлить контракт с «Атлетико». Стороны уже начали переговоры, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение 30-летнего хорвата с мадридским клубом истекает предстоящим летом.

В этом сезоне Врсалько провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную предачу.

Шиме Врсалько
ФК Атлетико
0
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
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 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
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 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
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 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
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 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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Атлетик – Реал
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Бетис – Алавес
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Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
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31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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